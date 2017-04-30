Birbirinden renkli aktiviteler Doryan Art Atölye'de gerçekleşiyor, siz de yerinizi alın.



Osmanlı imparatorluğu zamanında kitap kapakları ve iç kısımlarını süslemek amaçlı doğmuş süsleme sanatı olup aynı zamanda su ve boyanın yarattığı harika bir kağıt sanatıdır. Workshop çalışmamıza katılmak için deneyimli olmanıza gerek yok, eğitmenlerimiz gerekli yönlendirmeleri yapacaklar. Sizler sadece Alsancakta bulunan DoryanArt atölyemize gelerek ebru sanatınızı gerçekleşleştirebilirsiniz. Müzik eşliğinde yaptığınız ebru çalışmasıyla günlük yaşamın tüm stresinden 3 saat arınacaksınız.



Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 01.05.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 01.05.2017 17: 00: 00



Kategori : Ebru Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır