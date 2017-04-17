Ebru Atölyesi
Detaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : Doryan Art AtölyeMekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9Başlangıç Saati : 18.04.2017 13: 00: 00Bitiş Saati : 18.04.2017 19: 00: 00Kategori : Ebru AtölyesiTür : EğitimÜcretlimi? : Hayır.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Doryan Art Atölye
Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9
Başlangıç Saati : 18.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 18.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Ebru Atölyesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io