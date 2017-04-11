Ebru Atölyesi, Artim Project'te sizlerle...



Kıvamı arttırılmış su üzerine, boyaların at kılı fırçalarla serpilmesiyle oluşturulur. Kişiyi olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaştırarak, günlük hayatın stresini atmasını ve kendi iç dünyasını su üzerine yansıtmasını sağlar.



Ebru etlinliğimize katılarak siz de kendi ebrunuzu yapabilir, çerçeveleterek duvarınıza asabilir ya da sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.



Etkinliğik 3 saat sürecektir.



Atölye sonunda yaptığınız çalışmaları ister sevdiklerinize hediye edebilir, isterseniz kendiniz kullanabilirsiniz.



Kullanacağınız tüm malzemeler Artim Projects tarafından verilecektir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Artim Projects



Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir



Başlangıç Saati : 12.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Ebru Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır