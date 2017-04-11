Ebru Akel'den Dilara Gürkan'a Destek

ANKARA'nın minik serçesi olarak bilinen genç sanatçı Dilara Gürkan, çıkardığı yeni single albümü ve Söz Ver şarkısı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Gürkan, ünlü sunucu Ebru Akel'in TV programına konuk oldu.



Dilara Gürkan'ın sesini ve şarkısını oldukça beğendiğini söyleyen ünlü sunucu Ebru Akel, "Kesinlikle fark yaratacaksın Dilara, bu ne harika bir ses." dedi.



Programda sıcak ve samimi dakikalar yaşanırken Ebru Akel, Dilara Gürkan'ın Söz Ver şarkısına oğluyla eşlik etti.



"İDOLÜM GÖKHAN TEPE"



Ebru Akel'in kimleri örnek alıyorsun sorusuna cevap veren Dilara Gürkan, "İdolüm kesinlikle Gökhan Tepe. Tarzı, karakteri ve duruşuyla kendisini örnek alıyorum." dedi.



Dilara Gürkan, 30 Nisan Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadında konser verecek.



