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Ebrd'den Türkiye'ye 1,9 Milyar Avroluk Yatırım
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Ebrd'den Türkiye'ye 1,9 Milyar Avroluk Yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), geçen yıl Türkiye'deki projelere 1,9 milyar avro seviyesinde yatırım yapıldığını açıkladı.

Ebrd'den Türkiye'ye 1,9 Milyar Avroluk Yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), geçen yıl Türkiye'deki projelere 1,9 milyar avro seviyesinde yatırım yapıldığını açıkladı.

EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın Türkiye'deki yatırımlarını güçlü bir şekilde sürdürdüğü, 2016 yılında 1,9 milyar avro seviyesinde yatırımda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, EBRD'nin 9,4 milyar avroluk uluslararası yatırımlarının yüzde 20'sinin Türkiye'ye gerçekleştirildiği vurgulandı.

Bankanın geçen yıl itibariyle 43 projeyi finanse ettiği, 13'ünün de finansmanın Türk lirası cinsinden yapıldığı kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan EBRD'nin Türkiye Direktörü Jean-Patrick Marquet, "EBRD, Türkiye'de en zorlu yılda ülkedeki yatırımlarını artırabildi. ERBD aynı zamanda, enerji verimliliğinin artırılması, sermaye piyasasını derinleştirilmesi, Türk lirası finansmanın geniş çaplı kullanımının artırılması, kapsayıcı bir işgücü ve ekonominin sağlanması gibi ülkenin uzun vadeli görünümü için gerekli olan kilit reformların yapılmasını destekledi." ifadesine yer verdi.