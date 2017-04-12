Ebrd'den Türk Tarımına 1 Milyarlık Destek

Tarımsal Finansmanda Sürdürebilirlik Konferansı'nda konuşan EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Jean-Patrick Marquet, Türk tarımına yapılan desteğin 1 milyar Euro'yu geçtiğini söyledi.



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İstanbul'da 'Tarımsal Finansmanda Sürdürebilirlik Konferansı' gerçekleştirdi. Konferansta konuşan EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Jean-Patrick Marquet,Türk tarımına yapılan desteğin 1 milyar Euro'yu geçtiğini ve ülke genelinde 32 bini aşkın tarım işletmesine finansman sağladığını söyledi. Marguet, "EBRD, Türkiye'de önemli bir aşama kaydetmiştir. EBRD'nin tarımsal işletmelere doğrudan ya da Türk bankaları aracılığıyla sağladığı 1 milyar Euro'yu aşkın finansmandan Türkiye'nin uzak kırsal alanlarında bulunan on binlerce tarım işletmesi faydalanmıştır. Sağlanan bu finansman sayesinde ilave istihdam sağlanmış, rekabet artmış ve ekonomik büyüme desteklenmiştir" dedi.



"Tarım alanları daralıyor buna engel olmalıyız"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü dünyada nüfusunu hızla artığını ve kendilerininde artan nüfusu beslemek zorunda olduklarını söyledi. Engürülü, Biz tarımcıların birinci özelliği nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek. 7,3 milyar dünya nüfusu bir kısmında açlık bir kısmında obezite var. Tarım arazileri daralıyor. Sanayi, hizmet, turizm sektörleri tarım arazilerini kullanıyor. Bu daralma önemli bir sorun çünkü gelecekte insanları besleyebilmek için tarım arazilerinin daralmasına engel olucu tedbirler almak zorundayız. Gıdanın tüketim alışkanlıklarında değişmeler var. Önemli bir özellik olarak daha önceden Asya ülkelerinde ekonomik gelişmeye bağlı olarak gıda tüketim endekslerinde ve gıda tüketim alışkanlıkların farklılaşma görüyoruz. Buda arzın daha fazla olmasını gerektiren önemli bir unsur" dedi.



"Çiftçinin krediye ulaşımının artırılması lazım"



Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sının (GSYH) yaklaşık yüzde 7'sini tarım sektöründen sağladığını ifade eden Engürülü,"Tarım sektörünün gelişmesine ve finansa ulaşmasına önem verilmesi gerekiyor. Çiftçimizin borçlanması iyi bir şey mi diye düşünenler olabilir. Burada önemli olan geri dönüş oranlarıdır. Kamu bankaları içerisinde takipteki alacakların toplam içindeki oranı yüzde 2. Yani yüzde 98'i geri dönüşü yapılan kredilerdir. Bu da tarımsal kredinin çiftçimiz tarafından mantıklı, iyi, doğru kullanıldığını ve neticesinde borcun ödendiğini gösteriyor. Çiftçinin krediye ulaşmasının artırılması, tarımsal üretimin de önemli projelerin başarısı için değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.



Konferansta, EBRD'nin özellikle tarımın yoğun olduğu güneydoğu bölgesi başta olmak üzere, Türkiye'nin küçük, orta ve büyük işletmelere erişmesine yardımcı olduğu ve ticari bankaları tarımsal kredilere öncelik vermesi ve tarımsal işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik yeni yollar üretmeleri için cesaretlendirdiği bildirildi. Ayrıca, EBRD ve partner bankaların Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve Avrupa Birliği'nin hibe fonları sayesinde tarım kredilerinin değerlendirilmesinde kullanmak amacıyla Müşteri Değerlendirme Programı (CAP) adında yenilikçi bir sistem geliştirildiği belirtildi. Bu sistemin çiftçiler tarafından ticari olarak üretilen tüm tarımsal ve hayvansal ürünleri kapsadığı aktarıldı. Sistemin, bankalara daha iyi risk değerlendirmesi yapmaları, kredi başvurularını daha hızlı incelemeleri ve küçük işletmelere sağladıkları finansmanı arttırmaları için yardımcı olduğu ifade edildi. CAP, TARDES adıyla Türkiye'deki Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından devralındı ve KKB aracılığıyla ülkedeki tüm bankaların kullanımına açılmış olacak. - İSTANBUL