Ebitet'in Sektör Günleri Ayvalık'ta Başladı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu'nun düzenlediği 10. Sektör Günleri Semineri Ayvalık'ta başladı.



BAÜN'ün, mezun olduktan sonra öğrencilerine önemli katkılar sağlayacak olan ve bu yıl 10'ncusu düzenlenen 'Girişimcilik ve Başarı Hikayeleri' temalı 'Iceo-17 Sektör Günleri', Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu'nun 20'nci kuruluş yılı anısına ilk kez Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor. İlçenin Küçükköy Mahallesindeki Cumhuriyet Kültür Merkezinde yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Üniversite öğrencilerinin sektör temsilcileriyle buluşturulduğu sektör günlerinde ilk kürsüye gelen, GPay isimli firmanın kurucu ortağı Hamza Sönmez oldu. Sönmez, üniversite yıllarında arkadaşlarıyla birlikte evde kurdukları küçük bir internet oyunları ödeme aracılık firmasının nasıl kısa sürede dünya çapında bir şirket olduğunu örnekleriyle anlattı.



Öğrenciler, konuyla ilgili sorular sorarken, firma tarafından çeşitli hediyeler verildi. Sektör Günleri'nin ikinci misafiri ise Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan adaylığıyla gündemde olan Saran, konuyla ilgili sorulara da cevap verdi. Saran, "Ligi ikinci bitirme ihtimalimiz çok yüksek. Tabi bu kadroyla, bu harcanan paralarla açık ara birinci olmamız lazımdı ama çok kötü değil. Bir de hayalim var ama ille hayalim olsun diye de her şeyi yapacak hırsta değilim. Bazı şeylerde de elinden geleni yaparsın. Kısmet meselesi. Daha Fenerbahçe'de de kongre olmasına bir sene var. O yüzden bakacağız" dedi.



BAÜN Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu Başkanı Zeynep Gülyüz, yaptığı açıklamasında, "Bu yıl 10'ncu kez Sektör Günleri'ni düzenliyoruz. Amacımız, üniversite ve lise öğrencilerini, girişimciliğe meraklı tüm gençlere bu alanı daha çok tanıtabilmektir. Bu alanda onları bilinçlendirmek ve başarı hikayeleriyle birlikte ufuklarını da açabilmektir. Tüm katılımcılarımıza, tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. EBİTET yöneticisi öğrenciler de, Sektör Günleri'nin ana sponsoru Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığı'na ve tüm sponsorlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.



3 gün sürecek olan 'Girişimcilik ve Başarı Hikayeleri' temalı 'Iceo-17 Sektör Günleri'ne, çeşitli sektörlerde başarı hikayeleri olan banka ve farklı firmaların yönetim kurulu başkanları, temsilcileri ve müdürleri konuşmacı olarak katılıyor. - BALIKESİR