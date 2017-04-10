Ebeveynler de Bunu Yaparsa...

İspanya'da cumartesi günü oynanan Valle del Ebro-SD Logrones maçının ardından futbolcuların aileleri birbirine girdi. Ulusal Gençlik Ligi'nde oynanan karşılaşmada yaşanan olayların ardından iki kulüp, sosyal medya hesaplarından kınama mesajları paylaştı.



İspanya Ulusal Gençlik Ligi'nde Valle del Ebro, sahasında SD Logrones'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bir futbolcunun babası, rakip takımdan bir başka futbolcunun annesine saldırdı. Yaşananların ardından olaylar daha da büyüdü ve polisin müdahalesi sonrasında ortalık sakinleşti. Her iki takım da sosyal medya hesapları üzerinden yaşanan olayları kınadı. - İSTANBUL