'Ebenin Adını Verdin' Tartışması Yalova Belediye Meclisi'ni Karıştırdı

Yalova Belediye Meclisi, Ocak ayı son birleşimi, Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda AK Partili üye Ahmet Özsümer, Yalova'da bir sokağa merhum öğretmen Zehra Atalay'ın isminin verilmesini talep eden bir önerge sundu.

AK PARTİLİ ÜYENİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

AK Partili Özsümer'in önergesi CHP'li üyelerin çoğunlukta olduğu Yalova Belediye Meclisi tarafından reddedildi.

BAŞKAN'A "EBENİZİN ADINI VERDİNİZ" DEDİ

Yalova Belediye Meclisi'nin bağımsız üyesi Faruk Kırtay ise Yalova'da yeni oluşturulacak bir sokağa, Yalova'da yıllarca öğretmenlik yapmış, 85'e yakın eseri olan Nuri Taner'in isminin verilmesini içeren önergeyi teklif etti.

Faruk Kıtay'ında teklifi Yalova Belediye Meclisi tarafından reddedildi. Teklifinin reddedilmesi üzerine Kıtay, daha önce ebesi Sevim Emre'nin adını bir sokağa veren CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'a yüklendi. Kıtay, Salman'a "Son zamanlarda Sayın Başkan, ebeniz dahil sokaklara bir çok isim verdiniz. Bu ismin verilmemesini anlamıyorum." dedi.

BAŞKAN ÜYEYE "O SENİN DE EBEN" DEDİ

Bunun üzerine Belediye Başkanı Vefa Salman, Kıtay'a, Ebe Sevim Emre'nin sadece kendisinin değil Kıtay'ında ebesi olduğunu, hatta Yalovalıların yarısından fazlasının ebesi olduğunu söyledi.