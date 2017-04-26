Ebelere Pastalı Kutlama

Özel Adatıp Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum servisi Doğumhanesinde hizmet veren Ebelerinin, her yıl 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanan haftalarını unutmadı.



Özel Adatıp Hastanesi Genel Direktörü Yaşarbir Bilgin, Başhekim Dr. İlke Er ve Başhemşire Sevil Kuttaş ile Koordinasyon Ekibinden Yöneticilerin katıldığı kutlamada ebelerle birlikte pasta kesildi. Özel Adatıp Hastanesi Genel Direktörü Yaşarbir Bilgin, "Doğum gibi hem kutsal hem zorlu bir işlem esnasında annelerimizin ve dünyaya gözlerini hastanemizde açan bebeklerimizin en büyük yardımcısı ebelerimizin 21 - 28 Nisan tarihleri arasında yer alan haftalarını en içten dileklerimizle kutlarız. Ebelerimiz, doğum eylemini gerçekleştirmenin yanı sıra, doğum öncesi ve sonrasında da hem anne hem bebekle ilgili koruyucu tedbirler ve tıbbi önemler almaktadır. Doğum ağrıları çeken bir annenin sancılarını dindirmekle kalmayıp, ailenin en büyük mucizesinin gerçekleşmesinde kutsal görevlerini yerine getirmektedir. Biz Adatıp ailesi olarak, sağlık camiasında görev yapan tüm ebelerimizi en içten dileklerimizle kutluyor, bu özverili görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi. - SAKARYA