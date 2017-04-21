Ebeler Sorunlarına Çözüm Bekliyor

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Hüseyin Kararman, ebelerin sorunlarına çözüm bulunmasını beklediklerini belirtti.



Hüseyin Kararman, 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısı ile yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yıpranma payı için verilen sözlerin havada kaldığı iddia etti. "Sorunlara çözüm için ebeler haftasında ilk adımları görmek istiyoruz" diyen Hüseyin Kararman, "Şiddetin her gün artan bir boyutta sürdüğü, döner sermayelerin yok edildiği bir çalışma ortamında 21-28 Nisan Ebeler Haftası'nı karşılıyoruz. Bugün ebe arkadaşlarımız kendi görev tanımları dışında çalıştırılmaya zorlanmaktadırlar. Vekil ebe hemşirelik, kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi istihdam modelleri ile güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edilmektedir. 53 bin ebe arkadaşımız daha pek çok sorunla çalışma hayatını sürdürmekte fakat çözüm adına bir türlü adım atılmaması nedeniyle de ümitsizliğe kapılmakta, tükenmişlik sendromu yaşamaktadırlar" dedi.



"Sağlık çalışanlarının sorunlarının görmezden gelinmesi ve haklı taleplerine sırt çevrilmesi artık son bulmalıdır" diyen Kararman, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Sağlık çalışanları artık söz değil icraat görmek istemektedirler. Yıpranma payının bile 3 yıldır söz verilmesine rağmen sürüncemede bırakılması bizlerin zihinlerinde olumsuz bir örnek olarak durmaktadır. Umut ederiz ki sağlıkta ikinci faz veya dönüşüm sağlık çalışanları için sorunların çözüldüğü ve taleplerinin yerine getirildiği bir süreç olur. Biz bu sürecin en yakın takipçisi olarak çalışanlar adına cesurca mücadelemizi sürdüreceğiz. Sözlerin takipçisi, yapılacak düzenlemelere de çalışanlar adına dahil olma gayreti içinde olacağız. Siyasi iradeden beklentimiz sorunların çözümü adına ebeler haftasında ilk adımları görmektedir. Yurdun dört bir yanında görev yapan 53 bin ebe arkadaşımızın sesine kulak verilmelidir." - ESKİŞEHİR