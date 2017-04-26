Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan, Ebeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Doğan, mesajında, ebeliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirterek, "Bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken annenin yanında olan, bu mucizeye tanıklık eden sağlık hizmetinin vazgeçilmez unsuru olan ebelerimiz gösterdikleri gayret, fedakarlık, hoşgörülü tutumları ve mesleklerine olan bağlılıklarından ötürü tebrik eder, emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Doğan açıklamasında, bebek dostu hastane olarak ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi için gerek hizmet içi eğitimlerle gerekse kurumsal eğitimlerle hizmet kalitelerini en üst noktada vermeyi hedeflediklerini kaydetti.



Öte yandan, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ebeler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Programa, Doğan'ın yanı sıra, İdari Hizmetler Başkanı Erkan Andaç, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice Yılmaz, hastane idarecileri ve ebeler katıldı.