İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Ebeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yanmaz, mesajında, ebelerin sağlık alanında, yurdun her köşesinde oldukça önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.



Tarihin en eski mesleklerinden olan ebeliğin sağlıklı birey ve toplumun oluşmasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Yanmaz, şunları aktardı:



"Ebeler, kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olarak, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunmaktalar. Bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmaları, doğumda bir annenin acısını dindirmeleri onları daha da özel kılar ve insanlarla derin bağlar kurmalarını sağlar. Her sağlık çalışanının yeri vazgeçilmezdir. Ülkemizde özellikle son yıllarda anne ve bebek ölüm oranlarının büyük bir hızla indirilmesinde ebelerimizin rolü büyüktür. Bu başarıları devam ettirebilmemiz için başta anne dostu hastaneler olmak üzere doğum hizmeti sunulan tüm hastanelerde ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi, normal doğumun desteklenmesi ve sunulan hizmetin kalitesinin daha da artırılması gerekir."



Yanmaz, mesajında tüm ebelerin Ebeler Haftasını kutladı.