Ebeler Haftası

Bursa'da, yılın ilk üç ayında kentteki kamu hastanelerinde görevli ebeler tarafından 3 bin 494 doğumun gerçekleştirildiği bildirildi.



Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, ilde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde 2016 yılında 15 bin 97 doğumun ebeler tarafından gerçekleştirildiği, bu sayının 2017'nin ilk çeyreğinde 3 bin 494'e ulaştığı kaydedildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, her mesleğin topluma belirli düzeyde katkıları olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirterek, "Ebelik mesleğine verilen önem onları belirli gün ve haftalarda anmak olmamalı. Çünkü gebe bir kadın toplumun en kıymetli ve en mukaddes varlığıdır. Doğumda gebelere en büyük desteği ebelerimiz yapıyor. Ebeler aynı zamanda özellikle kadın, bebek ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgi ve beceri sahibidir." ifadelerini kullandı.