EBEGEM Gençlere Desteğini Sürdürüyor

EBEGEM bünyesinde yeni dönem İngilizce ve Temel Bilgisayar Kullanımı kursları başlarken, kısa süre önce başlayan Temel Arapça Dil Eğitimi 1. ve 2. Kur eğitimleri ile Osmanlıca kursları da devam ediyor.

Yoğun talep gören kurslarda katılan kursiyerler, sunulan eğitim desteğiyle kişisel birikimlerini, donanımlarını artırarak, istihdam edilebilirliklerine katkı sağlıyorlar.

İNGİLİZCE DİL KURSU

Modern dünya koşullarında birçok iş alanında hemen hemen zorunlu hale gelen İngilizceyi öğrenmek isteyenler için düzenlenen 120 saatlik temel İngilizce kursu (A1 kuru) başladı. Hafta içi her gün verilen eğitimlere toplam 36 kursiyer katılıyor. 13 Ocak 2017'de sona erecek kurs sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika verilecek.

TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU

Bilgisayarda yazı yazmaktan başlayarak programlama, sunum ve internet işlemlerine kadar temel bilgisayar kullanım becerisi kazandıran 160 saatlik Temel Bilgisayar Kursu 4. dönem eğitimleri başladı. 37 kursiyerin katıldığı ve 20 Ocak 2017'de sona erecek eğitimler sonunda, kursiyerlere Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı Bilgisayar Sertifikası verilecek.

Öte yandan 15 Kasım'da başlayan ve 6 Ocak 2017'de sona erecek olan 3. Dönem Temel Bilgisayar Kullanımı kursu akşam grubunda da 32 kişiye yönelik eğitimler sürüyor.

TEMEL ARAPÇA DİL EĞİTİM KURSU

EBEGEM bünyesinde uzman eğitmenler tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere Kur-an Kursu öğreticileri ile kişisel birikimlerini yükseltmek isteyenler için 120 saatlik Temel Arapça Dil Eğitim Kursu (A1 ve A2 kurları) ile Temel Arapça Dil Eğitim Kursu 2. kur eğitimleri sürüyor. Kurs sonunda kursiyerlere, Milli Eğitim İl Müdürlüğü onaylı sertifika verilecek.

OSMANLICA YAZMA VE OKUMA KURSLARI

Milli kültürümüzün kaynaklarını teşkil eden kütüphaneler ve arşivlerde mevcut olan Osmanlıca basma ve yazma eserleri okuyup anlamak isteyen tarihe meraklı, yeni nesillerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla açılan 64 saatlik Osmanlıca Yazma ve Okuma Kursu sürüyor. Hafta sonları bay-bayan grupları şeklinde devam eden kurslara katılan kursiyerlere, Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika verilecek.