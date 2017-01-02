"EBEDİ Barış " İzleyicisiyle Buluşuyor



Oyuncucular Rüçhan Çakır,Burak Demir,Serdar Yeğin,Olgun Toker,Baran Güler, ve sanat yönetmenliğini Yurdaer Okur'un yaptığı "Ebedi Barış"adlı tiyatro oyuncu 5 ocak tarihinde tiyatro severlere Entropi Sahnesin'de merhaba diyecek.

Bilinmeyen bir yerde üç farklı cinsten köpek değerli beyaz tasmayı elde ederek anti-terör uzmanı olmak için mücadele ederler. Peş peşe maruz kaldıkları testler günümüzün en dikkat çekici etik ve politik çelişkilerini ortaya çıkarır.

Günümüzün en önemli çağdaş yazarlarından Juan Mayorga'nın, Immanuel Kant'ın aynı adlı denemesinden esinlenerek yazdığı bol ödüllü oyunu 'Ebedi Barış' Türkiye prömiyerini Entropi Sahne'de yapıyor.

