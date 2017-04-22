Ebedi Barış

Ebedi Barış, 22 Nisan'da Tatbikat Sahnesi Ankara'da izleyici ile buluşacak.

Ebedi Barış

Ebedi Barış, 22 Nisan'da Tatbikat Sahnesi Ankara'da izleyici ile buluşacak.

Bilinmeyen bir yerde üç farklı cinsten köpek değerli beyaz tasmayı elde ederek anti-terör uzmanı olmak için mücadele ederler. Peş peşe maruz kaldıkları testler günümüzün en dikkat çekici etik ve politik çelişkilerini ortaya çıkarır.

Günümüzün en önemli çağdaş yazarlarından Juan Mayorga'nın, Immanuel Kant'ın aynı adlı denemesinden esinlenerek yazdığı bol ödüllü oyunu 'Ebedi Barış' Türkiye prömiyerini Entropi Sahne'de gerçekleştirdi. 

Yazan: Juan Mayorga

Çeviren: Canan Şahin

Yöneten: Yunus Emre Bozdoğan

Dekor & Kostüm: Ali Cem Köroğlu

Müzik: Fatih Veli Ölmez

Işık Tasarım: Mehmet Tekatlı

Video: Deniz Demir

Oynayanlar: Rüçhan Çalışkur, Burak Demir, Serdar Yeğin, Olgun Toker, Baran Güler

Genel Sanat Yönetmeni: Yurdaer Okur

100 dk

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Tatbikat Sahnesi Ankara

Mekan Adresi : Güneş Sok. No: 21

Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Ebedi Barış

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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