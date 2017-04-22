Ebedi Barış, 22 Nisan'da Tatbikat Sahnesi Ankara'da izleyici ile buluşacak.



Bilinmeyen bir yerde üç farklı cinsten köpek değerli beyaz tasmayı elde ederek anti-terör uzmanı olmak için mücadele ederler. Peş peşe maruz kaldıkları testler günümüzün en dikkat çekici etik ve politik çelişkilerini ortaya çıkarır.



Günümüzün en önemli çağdaş yazarlarından Juan Mayorga'nın, Immanuel Kant'ın aynı adlı denemesinden esinlenerek yazdığı bol ödüllü oyunu 'Ebedi Barış' Türkiye prömiyerini Entropi Sahne'de gerçekleştirdi.



Yazan: Juan Mayorga



Çeviren: Canan Şahin



Yöneten: Yunus Emre Bozdoğan



Dekor & Kostüm: Ali Cem Köroğlu



Müzik: Fatih Veli Ölmez



Işık Tasarım: Mehmet Tekatlı



Video: Deniz Demir



Oynayanlar: Rüçhan Çalışkur, Burak Demir, Serdar Yeğin, Olgun Toker, Baran Güler



Genel Sanat Yönetmeni: Yurdaer Okur



100 dk



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tatbikat Sahnesi Ankara



Mekan Adresi : Güneş Sok. No: 21



Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Ebedi Barış



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır