Ebedi Barış
Ebedi Barış, 22 Nisan'da Tatbikat Sahnesi Ankara'da izleyici ile buluşacak.
Ebedi Barış, 22 Nisan'da Tatbikat Sahnesi Ankara'da izleyici ile buluşacak.
Bilinmeyen bir yerde üç farklı cinsten köpek değerli beyaz tasmayı elde ederek anti-terör uzmanı olmak için mücadele ederler. Peş peşe maruz kaldıkları testler günümüzün en dikkat çekici etik ve politik çelişkilerini ortaya çıkarır.
Günümüzün en önemli çağdaş yazarlarından Juan Mayorga'nın, Immanuel Kant'ın aynı adlı denemesinden esinlenerek yazdığı bol ödüllü oyunu 'Ebedi Barış' Türkiye prömiyerini Entropi Sahne'de gerçekleştirdi.
Yazan: Juan Mayorga
Çeviren: Canan Şahin
Yöneten: Yunus Emre Bozdoğan
Dekor & Kostüm: Ali Cem Köroğlu
Müzik: Fatih Veli Ölmez
Işık Tasarım: Mehmet Tekatlı
Video: Deniz Demir
Oynayanlar: Rüçhan Çalışkur, Burak Demir, Serdar Yeğin, Olgun Toker, Baran Güler
Genel Sanat Yönetmeni: Yurdaer Okur
100 dk
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Tatbikat Sahnesi Ankara
Mekan Adresi : Güneş Sok. No: 21
Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Ebedi Barış
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır