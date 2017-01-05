Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği "Ebedi Barış" tiyatro oyunu, 5 Ocak'ta Entropi Sahne'de...



Yazan: Juan Mayorga



Çeviren: Canan Şahin



Yöneten: Yunus Emre Bozdoğan



Dekor & Kostüm: Ali Cem Köroğlu



Müzik: Fatih Veli Ölmez



Oynayanlar: Rüçhan Çalışkur, Burak Demir, Serdar Yeğin, Olgun Toker, Baran Güler



Sanat Yönetmeni: Yurdaer Okur



Sinopsis



Bilinmeyen bir yerde üç farklı cinsten köpek değerli beyaz tasmayı elde ederek anti-terör uzmanı olmak için mücadele ederler. Peş peşe maruz kaldıkları testler günümüzün en dikkat çekici etik ve politik çelişkilerini ortaya çıkarır.



Günümüzün en önemli çağdaş yazarlarından Juan Mayorga'nın, Immanuel Kant'ın aynı adlı denemesinden esinlenerek yazdığı bol ödüllü oyunu 'Ebedi Barış' Türkiye prömiyerini Entropi Sahne'de yapıyor.