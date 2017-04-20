Ebay'dan İlk Çeyrekte 2,2 Milyar Dolar Gelir
Şirketin ilk çeyrek geliri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 2,22 milyar dolara ulaştı.
Şirketin ilk çeyrek geliri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 2,22 milyar dolara ulaştı
Kaynak: Dunya.com
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