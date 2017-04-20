Ebabil Kuşuna Kurtarma Operasyonu

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yere konup tekrar uçamayan bir ebabil kuşunun imdadına yetişti.



Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde uçamayan bir ebabil kuşu olduğu ihbarını alan ekipler, kısa süre içinde belediyenin veteriner hekimiyle birlikte bölgeye gittiler. Yerde uçmaya çalışan fakat uçmayı başaramayan ebabil kuşunu alan görevliler hemen yüksek bir yere çıktılar. Kuşun tekrar uçmasını sağlayan ilgililer, "Göç aylarında olan ebabil kuşları yere indiklerinde uçma zorluğu çekmekte, çoğu kez de uçmayı başaramamaktadır. Vatandaşların ihbarı üzerine bulduğumuz kuş da aynı durumdaydı. Kuşu alıp yüksek bir yerde uçmasını sağladık" dediler. - KOCAELİ