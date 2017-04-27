Eat Fit

"Eat Fit" workshop'u, 28 Nisan'da Eataly Mutfak Atölyesi'nde sizlerle...Chia tohumlu, badem parçacıklı ananas ve zencefil smoothiePancar ve elmalı filizlendirilmiş maş fasülyesi salatasıMisket limonlu, ghee'li ve biberiyeli fırınlanmış tavuk butHurma ve bademli granitaDetaylar : İl : İstanbulİlce...

Eat Fit

"Eat Fit" workshop'u, 28 Nisan'da Eataly Mutfak Atölyesi'nde sizlerle...

Chia tohumlu, badem parçacıklı ananas ve zencefil smoothie

Pancar ve elmalı filizlendirilmiş maş fasülyesi salatası

Misket limonlu, ghee'li ve biberiyeli fırınlanmış tavuk but

Hurma ve bademli granita

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 28.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Eat Fit

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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