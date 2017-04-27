Eat Fit
"Eat Fit" workshop'u, 28 Nisan'da Eataly Mutfak Atölyesi'nde sizlerle...Chia tohumlu, badem parçacıklı ananas ve zencefil smoothiePancar ve elmalı filizlendirilmiş maş fasülyesi salatasıMisket limonlu, ghee'li ve biberiyeli fırınlanmış tavuk butHurma ve bademli granitaDetaylar : İl : İstanbulİlce...
"Eat Fit" workshop'u, 28 Nisan'da Eataly Mutfak Atölyesi'nde sizlerle...
Chia tohumlu, badem parçacıklı ananas ve zencefil smoothie
Pancar ve elmalı filizlendirilmiş maş fasülyesi salatası
Misket limonlu, ghee'li ve biberiyeli fırınlanmış tavuk but
Hurma ve bademli granita
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 28.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Eat Fit
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io