"Eat Fit" workshop'u, 28 Nisan'da Eataly Mutfak Atölyesi'nde sizlerle...



Chia tohumlu, badem parçacıklı ananas ve zencefil smoothie



Pancar ve elmalı filizlendirilmiş maş fasülyesi salatası



Misket limonlu, ghee'li ve biberiyeli fırınlanmış tavuk but



Hurma ve bademli granita



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 28.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Eat Fit



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır