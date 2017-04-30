Univerist Learning Academy'den e-YDS Sınavı öncesinde hem pratik yapmak hem de sonucunuzu görmek için 5 adet Online deneme sınavını içeren e-YDS Check-Up sınavları sizleri bekliyor.



e-YDS Check-Up Nedir?



Univerist® Learning Academy tarafından Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce Sınavına (e-YDS) girecek adaylar için hazırlanmıştır.



Akademik (ALMS) Univerist Öğrenme Portalında online olarak hazırlanmış sınavlardan oluşmaktadır. Bu sınavlarla gerçek sınav ortamında pratik yapmak, sonucunuzu görmek, ayrıntılı raporla eksik olduğunuz konuları görme fırsatı bulacaksınız.



e- Sınavlarda Öne Çıkanlar:



ÖSYM veya ilgili kurumun sınav sistemi ile uyumlu olması amaçlanmıştır.



e-YDS deneme sınavından Türkiye'nin her yerinden faydalanabilirsiniz.



Anında Sınav skorunuzu ve sonuçlarınızı ayrıntılı olarak görebilirsiniz.



Gerçek sınav öncesinde hem pratik yapmak hem de sonucunuzu online göreceksiniz.



E-YDS sınavının yapılacağı portala yakın uzaktan eğitim portalı,



e-YDS Check-Up Hakkında Genel Bilgiler



Sınav Yeri: Akademik LMS Univerist® Öğrenme portalıdır.



Kullanım Süresi: Portal kullanım süresi 3 aydır.



Raporlama: Eksik olduğunuz konuları görebilir ve ayrıntılı raporlarınızı indirebilirsiniz.



Detaylı Bilgi ve kayıt İçin: 0216 706 11 54 veya (555) 860 99 37 [email protected]



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Univerist® Education Company



Mekan Adresi : 19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi No: 4/2



Başlangıç Saati : 30.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 01.05.2017 01: 59: 00



Kategori : e-YSD Check-Up



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır