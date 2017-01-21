E-ticarette En Önemli Aktör PTT Olacak"

LEVENT KİŞİ - PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, e-ticarette büyük pazar boşluğu bulunduğuna dikkati çekerek, internet alışveriş siteleri "ePttAVM.com" ile bu boşluğu doldurarak dünya markası haline gelmek istediklerini bildirdi.



Bozgeyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 176 yıllık geçmişi bulunan ve ülkenin istiklalinden istikbaline her sürecinde yer alan PTT'nin 2017 stratejisini belirlediğini söyledi.



PTT'nin geçen yıl tarihinin en yüksek gelir ve karını elde ettiğine dikkati çeken Bozgeyik, "İnşallah önümüzdeki dönemde de bir dünya markası olarak hem ülkemize değer katacak hem de insanımızın huzuru ve mutluluğu için altyapı geliştirme faaliyetlerinde bulunacağız. Önemli faaliyetlerimizin başında e-ticaret, posta-kargo ve bankacılık hizmetleri geliyor." dedi.



Özellikle internet alışveriş sitesi "ePttAVM.com" ile e-ticarette dünya markası olma yönünde önemli hamleler yaptıklarını belirten Bozgeyik, kargo anlamında da dünyayla entegre olmuş, dünyanın kargosunu taşıyan bir posta şirketi olarak yollarına devam edeceklerini anlattı.



Bozgeyik, bankacılık alanında da yeni atılımlarının olacağını ve vatandaşların bankacılıkla ilgili bütün işlemlerini daha kapsamlı bir şekilde üstlenmeye devam edeceklerini vurguladı.



PTT'nin yıl sonu itibarıyla 500 milyon liradan fazla kar elde ettiğine işaret eden Bozgeyik, "2016'da gelirlerimizi ise 3 milyar liranın üzerine çıkarttık. Bunlar çok ciddi gelişmeler. Ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen, 40 bin kişinin istihdam edildiği bir şirkette çok önemli hamleler yapılmış oldu. Gelirlerimiz önümüzdeki dönemde geçen yılın rakamlarının çok daha üzerinde olacak." diye konuştu.



"e-ticarette büyük bir pazar boşluğu var"



PTT'nin özellikle e-ticaret konusundaki hedeflerinin çok büyük olduğunu anlatan Bozgeyik, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu alanda önemli şirketlerin faaliyet yürüttüğünü dile getirdi.



e-ticaret konusunda Türkiye'de alınacak daha çok mesafe bulunduğuna değinen Bozgeyik, şunları söyledi:



"Gelişmiş ülkelerde ticaretin yüzde 10-15 kadarı e-ticaret üzerinden yapılırken, ülkemizde henüz yüzde bir buçuklarda. Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 8-9'larda. Dolayısıyla burada büyük bir pazar boşluğu var. Bu pazar boşluğunda en önemli aktör 'ePttAVM.com' internet alışveriş sitesiyle PTT olacak. Çünkü bütün yatırımlarımızı ve bütün hamlelerimizi buna göre yapıyoruz. Bu aynı zamanda PTT olarak özel sektörün önünü açtığımız anlamına geliyor. Dünya Posta Birliğinin başkanlığını da yürüten kuruluşumuz, bu anlamda da ülkemizin aldığı payı büyüterek özel sektörümüzü güçlendirip ileriye gitmesinin yolunu açacak."



Türkiye'deki e-ticaret alanında faaliyet yürüten şirketlerle rekabetten öte birbirlerini destekleyerek daha da büyüyeceklerini belirten Bozgeyik, önemli olanın Türkiye'nin bir dünya markasının olması ve ülkenin bu alanda aldığı payın büyütülmesi olduğunu sözlerine ekledi.