E-Ticarete "Güven Damgası" Geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir süredir bu sistem üzerinde çalışıyordu. Sisteme ilişkin tebliğ taslağı 7 ay önce bakanlığın internet sitesi üzerinde görüşe açıldı; meslek kuruluşları, dernek, federasyon, sektörün temsilcileri ve tüketicilerden gelen görüşler alındı.

Tüm bu çalışmaların ardından tebliğ taslağına son şekli verildi, tebliğ önümüzdeki günlerde resmi gazete yayımlanarak hayata geçirilecek.

Sistemin ayrıntılarını Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci anlattı.

Bakan Tüfenkci: "Sisteme dâhil olmak isteyen e-ticaret siteleri, tebliğde yer verilen güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdikten sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen Güven Damgası Sağlayıcıya (GDS) başvuruda bulunacaklar. Standartlara uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine GDS tarafından güven damgası tahsis edilecek, böylece güven damgasını internet sitesinde gören vatandaşlarımız e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdiğini, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecekler." dedi.

Güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerinin, alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunacağını da belirten Bakan Tüfenkci, talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayacaklarını vurguladı.

Bakan Tüfenkci, GDS ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı, etkin ve maliyetsiz çözümlenebileceğinin altını çizerek, "Tüketici, güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerine yöneleceğinden, bu siteler diğer sitelerin bir adım önünde olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından GDS olarak yetkilendirilecek kuruluş, güven damgasının tahsis edilmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin işlemleri yürütecek ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerini denetleyecek" diye konuştu.

Amaçlarının internet üzerinden alışverişlerde gizliliği temin etmek olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, "bundan sonra bu damgayı alan sitelerdeki denetimler ve gizlilik daha da dikkatli bir şekilde takip edilecek" dedi ve şöyle devam etti.

"Bu sitelerde alışveriş yapan tüketicilerimiz de bu sitelerin daha güvenli ve aynı zamanda gizliliğe riayet ettiği, bu site üzerinden satılan malların kendilerine ulaşma noktasındaki aksaklıkların olmayacağını garantili olarak görmüş olacak. Bunu biz güvenlik ve hizmet standartlarını denetlerken, aynı zamanda getireceğimiz sistemle e-ticaret üzerinden alışveriş yapan insanların somut bir şekilde diyelim ki cep telefonu aldığında artık fotoğraf makinesi göndermeyecekler veya şu parfüm markasını elektronik ortamda sipariş ettiğinizde bir başka markayı gönderemeyecekler.

Bu damgaya sahip sitelere böyle bir şey olduğunda bakanlık olarak müdahil olup gerekli yaptırımları yapabilecek konumda olacağız. Burada güven damgasını sağlayıcı kuruluşlar var. Kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla yetkilendirilmiş anonim şirketler olacak ve bunlar vasıtasıyla bu tür sitelerin denetimini sağlamış olacağız. Bakanlık da bunun kontrolünü yapmış olacak."