E-sporlar 2022 Asya Oyunları'nın Resmi Spor Programına Girdi

Çin'in Hangzhou şehrinde düzenlenecek 2022 Asya Oyunları'nda e-sporlar, resmi spor programları arasına girdi.



Buna göre, 2022 Asya Oyunları'nda yarışan video oyun yarışmacıları, koşucularla, jimnastikçilerle ve ağırlık kaldıranlarla aynı sahneyi paylaşacak. Asya Olimpiyat Komitesi, e-sporların yarışma dahilindeki video oyun formatları için 2022 yılında resmi madalyalı etkinlikler düzenleneceğini duyurdu. Komiteden yapılan açıklamada "Hızla artan gelişimi ve popülaritesiyle bu yeni spor türü gençlerin katılım gösterdiği alanların başında geliyor" denildi.



Asya Oyunları'nın e-sporlar ön gösterimi gelecek yıl Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yapılacak.



Asya Oyunları, Olimpiyatlardan sonra en büyük ikinci toplu spor etkinliği olarak dikkat çekiyor. Oyunlarda, 2014 yılında Güney Kore'de yaklaşık 10 bin atlet yarışmıştı.



E-sporların programı henüz belli olmasa da strateji oyunları, MOBA ve FIFA gibi oyunlar oynanacağı kesinlik kazanmış durumda. League of Legends dünyada en çok oynanan MOBA oyunlarının başında geliyor ve yaklaşık 100 milyon aylık aktif oyuncusu bulunuyor.