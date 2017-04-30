Elektronik Lisanslama Sınavları'nın tanıtım kahvaltısında, Wise TV'ye konuşan Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan, e-LS uygulamalarının yurtdışında nasıl kullanıldığı ile ilgili deneyimlerini paylaştı.



Lüksemburg, Londra ve Amsterdam'da çalışıp, oralardaki e-LS uygulamalarını deneyimleme imkanı bulan Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan, "İlk defa Londra'ya gittiğimde ki, oldukça deneyimli bir sermaye piyasası çalışanıydım. Her halükarda İngiltere'de finans sektöründe çalışabilmek için Reguratur People dedikleri, yani mevzuatla ilgili bir sınavı geçmeniz gerek dediler. 20 yıllık deneyimli de olsanız fark etmiyor, o sınavdan geçmeniz gerekiyor. ve bu sınavı elektronik ortamda yapabilmişlerdi. Bütün çalışma materyalleri elektronik ortamda sunuluyordu. Bu dediğim yıl 2000 falan, bundan neredeyse 20 yıl önce. Dolayısıyla bizde önce sertifika kavramının gelmesi ve ardından bunun bağımsız bir kuruluşa verilmesi, SPL'nin oluşturulması, şimdi de bunun elektronik hayata gelmesi gerçekten doğru yolda ilerliyoruz. Hatta doğru bir yere geldik şu anda son derece de kıymetli buluyorum bunu, e-LS yurtdışına son derece uyumlu. Zaten sermaye piyasası mevzuatımız topyekun uluslar arası standartlarla uyumlu hale geldi. Bu da o noktada önemli bir adım." dedi.