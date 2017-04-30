E-Ls Sistemi Çok Kullanışlı'

SPL'nin düzenlediği Elektronik Lisanslama Sınavları'nın tanıtım kahvaltısında, Wise TV'ye konuşan Vakıfbank İnsan Kaynakları Bölümü Yetkili Yardımcısı Hakan Emecan, e-LS uygulaması deneyimlerini paylaştı.



e-LS sistemini ilk kullananlardan biri olarak sistemi çok kullanışlı bulduğunu belirten Vakıfbank İnsan Kaynakları Bölümü Yetkili Yardımcısı Hakan Emecan, "Yazılı sınavlarda olduğu gibi yine elektronik olarak sistem üzerinden başvuru yapılabiliyor. Sistem gayet basit. İstediğiniz oturum saatini ve gününü seçebiliyorsunuz. Daha sonrasında yine kendi belirlediğiniz bir tarihte sınava girmiş oluyorsunuz. Sistemin kullanım ekranları, soruları yanıtlayabilme, seçeneklerin dizayn edilişi, soru listesinin görülebilmesi, daha sonrasında boş ya da cevap vermediğimiz soruları görebilmemiz ve oturumu sonlandır şeklinde bir uyarı vermesi çok önemli. Ben gayet güzel buldum. Yazılı sınavlar yılda 2 defa yapılabiliyordu. Şimdi elektronik sınavlar tüm yıl boyunca yapılabilecek. Gayet başarılı, çok teşekkür ediyorum SPL'ye böyle bir imkanı sunduğu için." şeklinde konuştu.