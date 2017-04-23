E-Ls ile Katılımda Artış Olabileceğini Öngörüyoruz'

Elektronik Lisanslama Sınavları'nın tanıtım kahvaltısında Wise TV'ye konuşan SPL Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tuba Ertugay Yıldız, SPL olarak e-LS ile geleceğe yönelik neler hedeflediklerini anlattı.



Elektronik lisanslama sınavının dijital dönüşüm açısından sağlayacağı faydalara değinen Yıldız, "Elektronik lisanslama sınavı katılımcılara esnek bir yapı sunuyor. Sınavlara istedikleri zaman ve seçtikleri konularda girebilme imkanı sağlıyor. Dolayısıyla katılımda artış olabileceğini öngörüyoruz. Elbette İstanbul Finans Merkezi kapsamında da İstanbul'un finans merkezi olma yolunda ilerlediği bir dönemde de katılımın artacağını öngörüyoruz." şeklinde konuşmalarına devam etti.



OYUN İÇERİKLİ, AKILDA KALICI VE EĞLENCELİ EĞİTİMLER



Yüz yüze eğitimlerin her zaman etkisini ve yerini koruduğuna vurgu yapan Yıldız, "Bugün örgün eğitim sistemlerinde, anaokulundan üniversiteye kadar web tabanlı eğitimler destekleyici olarak kullanılıyor. Biz de eğitim içeriklerimizi daha kısa içerikte, bir eğitimi bölerek kısa ve çok sayıda eğitim oluşturmak, görsel ağırlığı arttırarak oyun içerikli, akılda kalıcı ve eğlenceli eğitimler düzenlemek yönünde revize ediyoruz, güncelliyoruz. Aynı zamanda da elektronik lisanslama sınavının kapsamını ve yaygınlığını arttırmak için bu dönemde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu an 2 lisans türünde 6 sınavımız elektronik ortamda yapılıyor. Diğer lisans türlerinde de elektronik sınava geçmek bu seneki planımız." dedi.