E-kitap Satışları Giderek Azalıyor

İngiltere Yayıncılar Birliği yaptığı açıklamada e-kitap satışlarında yüzde 20'ye yakın bir düşüş yaşandığını belirtti.



Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen e-kitap okuyucular, özellikle taşınabilir olmasıyla ve kitaba fazla para harcayan insanların her an yanında bulundurabileceği bir kaynak oluşturması sebebiyle kitap severlerin işini kolaylaştırsa da İngiltere Yayıncılar Birliği'ne göre e-kitap okuyucuların etkisi giderek azalıyor.



Eski popülerliğini kaybeden e-kitap okuyucular, İngiltere Yayıncılar Birliği'nden yapılan açıklamada satış olarak yüzde 17 düşüş gösterirken, basılı yayınlarınsa yüzde 7'lik bir artış yaşadığı belirtildi. Yayıncılar Birliği'nin değerlendirmesine göre insanlar basılı yayınları artık hayatımızın her yerinde olan ekranlardan bir kaçış olarak değerlendiriyor ve o kadar pratik olmasına rağmen bu nedenle e-kitap okuyuculardan uzak duruyor.



Bunun yanında e-kitap okuyuculardan çok insanların akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden kitap okuduğu da bir gerçek olsa da kitaplar genelde telefon ve tablet gibi yazıların kolay kopyalanabildiği platformlarda yayınlanmıyor. Bu sebeple kitap kokusuna gerek duymadan okuma yapmak isteyenler, hala e-kitap okuyucuları üzerinden bu isteklerini giderebiliyorlar.