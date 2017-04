"Genç Solistler Konseri"



Orkestra Şefi, Işın METİN



Solistler,



Zeynep YİĞİTOĞLU (Viyola)



İdil BURSA (Viyolonsel)



Derin ŞENSOY (Keman)



Laçin AKYOL (Keman)



Cansu Naz ERİŞ (Piyano)



Deniz YAKIN (Keman)



Ceren ÇAKI (Arp)



Almila ŞERBETÇİ (Keman)



G. BIZET - Carmen Uvertürü



J.C. BACH – Viyola Konçertosu do minör, 1. Bölüm



F.J. HAYDN - Viyolonsel Konçertosu Do Majör, 1. Bölüm



H. WIENIAWSKI - Legende



L. SPOHR – Keman Konçertosu No. 2, 1. Bölüm



C.M.von WEBER – İyi Avcı Uvertürü



-ARA-



F.J. HAYDN - Piyano Konçertosu Re Majör, 1. Bölüm



J.B. ACCOLAY – Keman Konçertosu la minör, 1 Bölüm



G.F. HANDEL – Arp Konçertosu Si bemol Majör, 1. Bölüm



H. WIENIAWSKI – Keman Konçertosu No. 2, 1. Bölüm



G. ROSSINI - William Tell Uvertürü



9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur





Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı



Mekan Adresi : İsmail Gaspıralı Caddesi, Mamure Mahallesi



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : E.B.B. - 21 Nisan Konseri



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır