E.b.b. - 21 Nisan Konseri

"Genç Solistler Konseri" Orkestra Şefi, Işın METİNSolistler,Zeynep YİĞİTOĞLU (Viyola)İdil BURSA (Viyolonsel)Derin ŞENSOY (Keman)Laçin AKYOL (Keman)Cansu Naz ERİŞ (Piyano)Deniz YAKIN (Keman)Ceren ÇAKI (Arp)Almila ŞERBETÇİ (Keman)G. BIZET - Carmen UvertürüJ.C. BACH – Viyola Konçertosu do minör, 1.

E.b.b. - 21 Nisan Konseri

"Genç Solistler Konseri" 

Orkestra Şefi, Işın METİN

Solistler,

Zeynep YİĞİTOĞLU (Viyola)

İdil BURSA (Viyolonsel)

Derin ŞENSOY (Keman)

Laçin AKYOL (Keman)

Cansu Naz ERİŞ (Piyano)

Deniz YAKIN (Keman)

Ceren ÇAKI (Arp)

Almila ŞERBETÇİ (Keman)

G. BIZET - Carmen Uvertürü

J.C. BACH – Viyola Konçertosu do minör, 1. Bölüm

F.J. HAYDN - Viyolonsel Konçertosu Do Majör, 1. Bölüm

H. WIENIAWSKI - Legende

L. SPOHR – Keman Konçertosu No. 2, 1. Bölüm

C.M.von WEBER – İyi Avcı Uvertürü

-ARA-

F.J. HAYDN - Piyano Konçertosu Re Majör, 1. Bölüm

J.B. ACCOLAY – Keman Konçertosu la minör, 1 Bölüm

G.F. HANDEL – Arp Konçertosu Si bemol  Majör, 1. Bölüm

H. WIENIAWSKI – Keman Konçertosu No. 2, 1. Bölüm

G. ROSSINI -  William Tell Uvertürü

9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur


Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı

Mekan Adresi : İsmail Gaspıralı Caddesi, Mamure Mahallesi

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : E.B.B. - 21 Nisan Konseri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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