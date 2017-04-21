E.b.b. - 21 Nisan Konseri
"Genç Solistler Konseri" Orkestra Şefi, Işın METİNSolistler,Zeynep YİĞİTOĞLU (Viyola)İdil BURSA (Viyolonsel)Derin ŞENSOY (Keman)Laçin AKYOL (Keman)Cansu Naz ERİŞ (Piyano)Deniz YAKIN (Keman)Ceren ÇAKI (Arp)Almila ŞERBETÇİ (Keman)G. BIZET - Carmen UvertürüJ.C. BACH – Viyola Konçertosu do minör, 1.
"Genç Solistler Konseri"
Orkestra Şefi, Işın METİN
Solistler,
Zeynep YİĞİTOĞLU (Viyola)
İdil BURSA (Viyolonsel)
Derin ŞENSOY (Keman)
Laçin AKYOL (Keman)
Cansu Naz ERİŞ (Piyano)
Deniz YAKIN (Keman)
Ceren ÇAKI (Arp)
Almila ŞERBETÇİ (Keman)
G. BIZET - Carmen Uvertürü
J.C. BACH – Viyola Konçertosu do minör, 1. Bölüm
F.J. HAYDN - Viyolonsel Konçertosu Do Majör, 1. Bölüm
H. WIENIAWSKI - Legende
L. SPOHR – Keman Konçertosu No. 2, 1. Bölüm
C.M.von WEBER – İyi Avcı Uvertürü
-ARA-
F.J. HAYDN - Piyano Konçertosu Re Majör, 1. Bölüm
J.B. ACCOLAY – Keman Konçertosu la minör, 1 Bölüm
G.F. HANDEL – Arp Konçertosu Si bemol Majör, 1. Bölüm
H. WIENIAWSKI – Keman Konçertosu No. 2, 1. Bölüm
G. ROSSINI - William Tell Uvertürü
9 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı
Mekan Adresi : İsmail Gaspıralı Caddesi, Mamure Mahallesi
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : E.B.B. - 21 Nisan Konseri
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır