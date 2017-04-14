E.b.b. - 14 Nisan Konseri

Orkestra Şefi,Gürer AYKALSolistler,Emre SAYARI(Viyolonsel)Eren Güllü SAYARI (Viyolonsel) P.I. TCHAIKOVSKY – Pezzo CapricciosoA. GLAZUNOV - Minstrel's Song Op.71C. Saint-SAENS – Allegro Appassionato Op. 43D. SHOSTAKOVICH - Senfoni No.

E.b.b. - 14 Nisan Konseri

Orkestra Şefi,

Gürer AYKAL

Solistler,

Emre SAYARI(Viyolonsel)

Eren Güllü SAYARI (Viyolonsel)

 

P.I. TCHAIKOVSKY – Pezzo Capriccioso

A. GLAZUNOV - Minstrel's Song Op.71

C. Saint-SAENS – Allegro Appassionato Op. 43

D. SHOSTAKOVICH - Senfoni No.15

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı

Mekan Adresi : İsmail Gaspıralı Caddesi, Mamure Mahallesi

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00

Kategori : E.B.B. - 14 Nisan Konseri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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