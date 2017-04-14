E.b.b. - 14 Nisan Konseri
Orkestra Şefi,Gürer AYKALSolistler,Emre SAYARI(Viyolonsel)Eren Güllü SAYARI (Viyolonsel) P.I. TCHAIKOVSKY – Pezzo CapricciosoA. GLAZUNOV - Minstrel's Song Op.71C. Saint-SAENS – Allegro Appassionato Op. 43D. SHOSTAKOVICH - Senfoni No.
Orkestra Şefi,
Gürer AYKAL
Solistler,
Emre SAYARI(Viyolonsel)
Eren Güllü SAYARI (Viyolonsel)
P.I. TCHAIKOVSKY – Pezzo Capriccioso
A. GLAZUNOV - Minstrel's Song Op.71
C. Saint-SAENS – Allegro Appassionato Op. 43
D. SHOSTAKOVICH - Senfoni No.15
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı
Mekan Adresi : İsmail Gaspıralı Caddesi, Mamure Mahallesi
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00
Kategori : E.B.B. - 14 Nisan Konseri
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io