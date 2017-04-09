E.b.b. - 10 Nisan Konseri

"Büyük Bach'ın Çello Süitlerinden Bir Seçki"Solist,Ozan TUNCA (Viyolonsel)Johann Sebastian BACHSol Majör SüitAnlatımDo Majör SüitAnlatımre minör SüitDetaylar : İl : Eskişehirİlce : MerkezMekan : Ergin Orbey SahnesiMekan Adresi : Büyükşehir Sanat Merkezi İki Eylül Cad.Başlangıç Saati : 10.04.2017 20:

E.b.b. - 10 Nisan Konseri

"Büyük Bach'ın Çello Süitlerinden Bir Seçki"

Solist,

Ozan TUNCA (Viyolonsel)

Johann Sebastian BACH

Sol Majör Süit

Anlatım

Do Majör Süit

Anlatım

re minör Süit

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Merkez

Mekan : Ergin Orbey Sahnesi

Mekan Adresi : Büyükşehir Sanat Merkezi İki Eylül Cad.

Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00

Kategori : E.B.B. - 10 Nisan Konseri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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