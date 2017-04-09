E.b.b. - 10 Nisan Konseri
"Büyük Bach'ın Çello Süitlerinden Bir Seçki"Solist,Ozan TUNCA (Viyolonsel)Johann Sebastian BACHSol Majör SüitAnlatımDo Majör SüitAnlatımre minör SüitDetaylar : İl : Eskişehirİlce : MerkezMekan : Ergin Orbey SahnesiMekan Adresi : Büyükşehir Sanat Merkezi İki Eylül Cad.Başlangıç Saati : 10.04.2017 20:
"Büyük Bach'ın Çello Süitlerinden Bir Seçki"
Solist,
Ozan TUNCA (Viyolonsel)
Johann Sebastian BACH
Sol Majör Süit
Anlatım
Do Majör Süit
Anlatım
re minör Süit
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Merkez
Mekan : Ergin Orbey Sahnesi
Mekan Adresi : Büyükşehir Sanat Merkezi İki Eylül Cad.
Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00
Kategori : E.B.B. - 10 Nisan Konseri
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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