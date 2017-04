E-5 ve Tem'in Altına Otopark Geliyor

Yeni otopark yönetmeliği İstanbul'un trafik sorununa can simidi olacak. D-100 karayolu ve TEM'in altı otoparka dönüştürülecek. Şehir meydanlarının altına yapılacak otoparkların yanı sıra her daireye bir otopark zorunluluğu da gelecek.



İstanbul'da yaşanan trafik sıkıntısıyla birlikte ortaya çıkan otopark sorunu her geçen gün katlanarak artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu soruna çözüm bulmak için yeni otopark yönetmeliği hazırladı. Yönetmelikte öne çıkan ise şehirlerde ki önemli meydanların, İstanbul'da E-5 (D-100 karayolu) ve Tem'in altına otopark yapılacak olması. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle artık her daireye bir otopark zorunlu olacak. Yönetmelikle birlikte araçların yerin altına inip insanların ve hareket halindeki araçların yerin üstünü kullanılması amaçlanıyor.



"E-5 VE TEM'iN ALTINI OTOPARKA DÖNÜŞTÜRMEYİ PLANLIYORUZ"



Otopark yönetmeliğinin hazır olduğunu kurumların görüşüne sunulduğunu söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Keçiören ve Tuzla'da pilot uygulama yapıyoruz. Yeni binalarda her daireye mutlaka bir tane otopark yapılma şartı getiriyoruz. Bu pilot uygulamalarla birlikte hazırladığımız taslak yönetmeliğimizde yaşayacağımız sıkıntıları da görmek istiyoruz" dedi. Meydanların altını otoparklara dönüştürmek istediklerini belirten Öztürk, tren yollarının altını İstanbul'daki E-5'in, TEM yolunun altını otoparka dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. Öztürk, bu sayede ulaşım aksinde merkez taşımacılığının güçlendirilmesini de hedeflediklerini aktardı.



"APARTMAN TİPLİ OTOPARKLAR GELİYOR"



Otopark sanayi sektörünü de doğurmak istediklerini ifade eden Öztürk, "Arabalar çoğu yerde yerin altına inecek. Yerin üstünde artık insanların ve hareket halinde olan arabaların kullanılmasını sağlayacağız. Bu otopark yönetmeliği otoparklara giriş çıkışlar standartları ne olacak, apartman tipli otoparklar geliyor. Yani böyle varacaksınız kapıya arabanızı vereceksiniz. Arabanız asansörle ilgili kata çıkacak, siz gelmeden önce mesaj çekeceksiniz otoparka arabanız kapıya gelecek" diye konuştu.



"BİNAYI İNŞA EDEN OTOPARKI DA YAPACAK"



Yeni yönetmelik için Japonya'yı incelediklerini bildiren Prof. Dr. Öztürk, "Özellikle bu konuyla ilgili 10'a yakın arkadaşımızı Japonya'ya gönderdik. Fransa'ya, Paris'e gönderdik. Çünkü bizim şehirlerimize benzer ülkelerden biride Fransa'dır. Tüm bunları değerlendirdik kendi yaşadığımız sıkıntıları düşündük. Artık otoparkları binayı yapan yapacak. Altını çizerim belediyelere para aktarma sistemi kademeli olarak ortadan kalkıyor" dedi,



"BELEDİYE VE ÖZEL SEKTÖR BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"



Her daireye bir otoparkın şart olduğunun altını çizen Prof. Dr. Öztürk, evde iki araba, üç araba varsa o zaman yakın alan hinterlantta o arabalarla ilgili mutlaka o alanda otopark oluşturma ve meydana getirme şartlarını de getirdiklerini ifade etti. Prof. Dr. Öztürk bu uygulamayı belediye ve özel sektörlerle birlikte oluşturacaklarının da altını çizdi.



İSTANBUL'DA 4 MİLYONA YAKIN ARAÇ BULUNUYOR



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre; İstanbul'da trafiğe kayıtlı 3 milyon 881 bin 877 araç bulunuyor.



(Ali Canberk Özbuğutu - Gül Kaba/İHA)