E-5 ve Tem'in Altı Otoparka Dönüşecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni otopark yönetmeliğine göre D-100 karayolu (E-5) ve TEM otoyollarının altı otopark olması planlanıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni otopark yönetmeliğine göre D-100 karayolu (E-5) ve TEM otoyollarının altı otopark olması planlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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