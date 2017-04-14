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E-5 ve Tem'in Altı Otoparka Dönüşecek
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E-5 ve Tem'in Altı Otoparka Dönüşecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni otopark yönetmeliğine göre D-100 karayolu (E-5) ve TEM otoyollarının altı otopark olması planlanıyor.

E-5 ve Tem'in Altı Otoparka Dönüşecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni otopark yönetmeliğine göre D-100 karayolu (E-5) ve TEM otoyollarının altı otopark olması planlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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