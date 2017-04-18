E-5'te Patenci Gençlerin Ölümüne Yolculuğu Kamerada

Beylikdüzü'nde 8 patenci genç hem trafiği hem kendi hayatlarını tehlikeye attı. E-5 Karayolu üzerinde araçların arasında hızla ilerleyen gençlerden biri düşerek yaralandı. Gencin otoyolun kenarına düşmesi faciayı önlerken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Beylikdüzü D-100 Karayolunda 8 patenci gencin tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. Yoğun trafiğe aldırış etmeden tehlikeli şekilde ilerleyen gençler hem kendilerini hem de sürücülerin hayatlarını tehlikeye soktu. Araçların arasında yokuş aşağı hızla ilerleyen gençler yürekleri ağza getirdi. Bazı sürücülerinde gençlere tepki gösterdiği görüldü.