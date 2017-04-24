E-5'te Lüks Araç Bariyere Saplandı: 1 Yaralı

E-5 Karayolu Altunizade sapağında yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks araç, bariyerlere saplandı. Kaza sonucu araç içerisinde yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Kaza, saat 03.00 sıralarında E-5 Karayolu Altunizade sapağı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Altunizade istikametine giden 06 DR 8833 plakalı lüks aracın sürücüsü Kemal Dudu (40), yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, yol üzerinde ters dönerek bariyerlere saplandı. Kaza sonucu sürücü Dudu, araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı.



Saplanan bariyer, ekiplere zor anlar yaşattı



İtfaiye ekipleri, bariyerlerin şoför mahalline sıkışması nedeniyle sürücü çalışmalarda zor anlar yaşadı. Ekipler bariyerleri saplandığı yerden çıkartmak için demir kesme makinesi kullandı. Dakikalarca bariyerleri kesmeye çalışan ekipler, hummalı bir çalışma sonucu bariyerleri kapıdan ayırdı. Ardından yaralı sürücü Dudu ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, tedavi edilmek üzere Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekipleri, araçta bir süre inceleme yaparken, aracın kadranının 60 kilometrede takılı kaldığı görüldü.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



(Doğan Can Cesur / İHA)