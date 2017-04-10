E-5'te Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Zeytinburnu E-5 Karayolu'nda aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Merter istikametinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EJ 6413 plakalı araç Merter yönüne ilerlerken kontrolden çıkarak metrobüs bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar açan araç aynı istikamette ilerleyen 28 YE 454 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 34 EJ 6413 plakalı araç içerisinde bulunan Gülay Kahya (33) isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan bir kişide olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan ismi öğrenilemeyen şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan bir kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Gülay Kahya'nın cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Merter istikameti bir süre trafiğe kapatılarak trafik yan yoldan sağlandı. Bu nedenle, E-5 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.



Görgü tanığı Orhan Bayramoğlu,"Araçlar yarışıyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybettiler herhalde. Bariyerlere vurdu. Takla atmaya başladı. Araç kaçtı gitti." dedi.



Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Kahya'nın sosyal medya hesabından kazadan kısa süre önce "Bir ara öl dese ölürdüm, iyi ki dememiş" paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.



(Murat Solak / İHA)