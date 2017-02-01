E-5'i Birbirine Katan O Sürücüye Gözaltı

Küçükçekmece E-5 karayolu Cennet istikametinde sabah saatlerinde makas atarak ilerleyen sürücü zincirleme trafik kazasına yol açmış ve ardına bile bakmadan olay yerinden kaçmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazanın ardından harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaya yol açan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Plakası tespit edilen aracın sürücüsü Fatih Ç. (31), polis ekipleri tarafından Kadıköy'de gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen Fatih Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan işlem yapıldı. 206 lira para cezası kesilen sürücü, daha sonra adli işlemlerinin yapılması için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine sevk edildi. Fatih Ç.'nin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.