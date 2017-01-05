Düzkışla Belediyesi'ne İş Makinesi Hibe Edildi

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla Belde Belediyesi'ne belediyeler birliği tarafından iş makinesi hibe edildi.



Düzkışla Belediyesi araç filosuna bir yenisini daha ekledi. Belediyeler birliğinden Düzkışla beldesine hibe edilen iş makinesi ile birlikte araç filosunu genişleten Düzkışla Belde Belediyesi'nin karla mücadelede eli rahatladı. Hibe edilen iş makinesiyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Göksel Kavçan, belediyelerine kepçenin şart olduğunu ve hibe edilen kepçede emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Kış aylarının il genelinde çetin geçtiğini ifade eden Kavçan, "AK Parti Muş Milletvekili Sayın Mehmet Emin Şimşek'e bu konuda bize göstermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Hibe edilen iş makinesi sayesinde sert ve yağışlı geçen kış mevsiminde beldemizdeki cadde ve sokakların temizlenmesinde bize çok faydası oldu. Bundan önce cadde ve sokaklarımızı temizlemek için dışarıdan araç kiralamak durumunda kalıyorduk. Hibe edilen iş makinesi ile bu sıkıntıdan da kurtulmuş olduk" diye konuştu. - MUŞ