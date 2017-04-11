Düziçi'nde Okul Servisleri Denetlendi

Düziçi'nde trafik ekipleri, öğrenci taşıyan servisler üzerinde denetleme yaptı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde servislerin bakım onarım takip formu, okul servis araçları özel izin belgesi, şoför, rehber, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, fazla yolcu, araçlarda rehber personel bulunup bulunmadığı, servis araçlarının lastiklerinin uygun olup olmadığı gibi konularda servis araçları kontrol edildi.



Eksik görülen servis şoförleri, araçlarındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılırken denetimlerin artırılarak devam edeceği bildirildi.