Düziçi'nde Genç Çiftçilere 42 Büyükbaş Hayvan

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen "Genç Çiftçi" Projesi kapsamında Düziçi'nde hibe almaya hak kazanan 7 çiftçiye 42 büyükbaş hayvan verildi.



Bölgede kuduz karantinası olduğu için daha önce teslim edilemeyen hayvanlar, sahiplerine törenle teslim edildi.



Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, bu dağıtımla birlikte 2016 yılında Osmaniye'ye ayrılan bütçe çerçevesinde 159 çiftçiye hibe desteklerinin verildiğini söyledi.



Sağlam, 159 genç çiftçinin tarım ve hayvancılık dallarında hibe desteği almaya hak kazandığını dile getirerek, "59 adet genç çiftçimizin projelerinden 92'si büyükbaş, 28'i küçükbaş hayvan, 27'si arıcılık olup, diğer 12'si ise bitkisel üretim projesidir. Hibe alan bütün genç çiftçi kardeşlerime başarılar dilerim." dedi.