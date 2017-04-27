Düziçi'nde 5. Muhtarlar Toplantısı

Düziçi ilçesinde, 5. Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.



Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç başkanlığında düzenlenen toplantıda, köy ve mahalle muhtarlarının istek ve şikayetleri ele alındı.



Kaymakam Koç, 5.'sini düzenledikleri toplantıyla muhtarlarla bir araya gelme ve istişare etme fırsatı bulduklarını belirtti.



Kamu kurum temsilcilerinin kurumları hakkında yaptıkları faaliyet sunumlarının ardından toplantı sona erdi.