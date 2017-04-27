Düziçi İlçe Milli Eğitimden Yardım Kampanyası

Düziçi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suriyeli öğrenciler için yardım kampanyası düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz, kampanyaya katkı sağlayan bütün yardımseverlere teşekkür ederek, "Ülke çapında tanıtımını yaptığımız kampanyamıza kurumlar, iş adamları ve hayırseverler büyük ilgi gösterdi. Hepsine teşekkür ederiz." dedi.



Durmaz, kampanya sonunda 64 bin 430 lira toplandığını, toplanan paranın Suriyeli öğrencilere daha iyi eğitim ortamı sağlamak amacıyla kullanılacağını dile getirdi.