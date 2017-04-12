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Düzgün Mükellefe 'Butik' Yapılandırma
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Düzgün Mükellefe 'Butik' Yapılandırma

Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre, vergisini üç yıl düzenli ödeyen şirketler, ekonomik açıdan zor duruma düştüklerinde genel bir düzenleme beklemeksizin vergi yapılandırması için kamu ile masaya oturabilecek.

Düzgün Mükellefe 'Butik' Yapılandırma

Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre, vergisini üç yıl düzenli ödeyen şirketler, ekonomik açıdan zor duruma düştüklerinde genel bir düzenleme beklemeksizin vergi yapılandırması için kamu ile masaya oturabilecek.

Kaynak: Dunya.com

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Maliye Bakanlığı, Ekonomi