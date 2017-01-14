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Düzgün Fiziğiyle Dikkat Çekiyor: Natalie Jayne Roser
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Düzgün Fiziğiyle Dikkat Çekiyor: Natalie Jayne Roser
14 Ocak 2017 Cumartesi 17:41
26 yaşındaki Avusturalyalı güzel model kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.
26 yaşındaki Avusturalyalı güzel model kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor.
Kaynak:
Milliyet.com.tr
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