Güvenlik birimlerince düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, geçen hafta (7-14 Nisan) 613 düzensiz göçmen, 9 göçmen kaçakçısı ve bir teröristin yakalandığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele çerçevesinde, Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahasında yapılan kontrol ve denetimlerde, Ayvacık, Çeşme, Dikili ve Seferihisar bölgelerinde 395 göçmen, 2 göçmen kaçakçısı ve bir terör örgütü mensubu gözaltına alındı.



Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki Didim ve Marmaris açıklarında 35 göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan Manavgat kıyılarında 14 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı hakkında yasal işlem yapıldı.



Marmaris açıklarında gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyeti sonucunda 18 düzensiz göçmen ise denizden sağ çıkarıldı.



Sahil Güvenlik unsurlarınca karada tespit edilen 5 göç girişimi ise jandarma ve emniyet birimlerine bildirilerek önlendi.



Çeşme, Ayvalık, Didim ve Seferihisar bölgelerinde gerçekleşen 5 göç olayında, Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurlarınca karada tespit edilen 169 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı, jandarma ve emniyet ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.