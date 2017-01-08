Sahil Güvenlik Komutanlığınca Akdeniz ve Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda bir haftada 239 göçmenin yakalandığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki düzensiz göç faaliyetleri Bodrum, Ayvacık, Dikili, Çeşme ve Silifke bölgelerinde yoğunlaştı.



Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda Akdeniz ve Ege Denizi'nde 30 Aralık 2016-6 Ocak 2017'deki 6 göç olayı sırasında 239 göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilen bir olayda, yüzer ve uçar unsurlar tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleriyle 94 göçmen denizden sağ kurtarıldı.



Düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde 51 Sahil Güvenlik botu, 12 SAGET (Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri), 2 DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri) ve 8 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 434 saat seyir yapıldı. 19 helikopter ve 4 uçak sortisi ile toplam 52 saat 30 dakika uçuş gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, 7 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 896 saat görev icra edildi.



Öte yandan, Karaburun, Çeşme ve Dikili bölgelerinde 3 ayrı olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen düzensiz göçmen gruplarının İlçe Jandarma Komutanlıklarına bildirilmesiyle 118 düzensiz göçmen gözaltına alındı.