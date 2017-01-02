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DüzeltmeDün Saat 23: 39'da Yayınladığımız "Türkmenistan İran'a Doğalgazı Kesti" Başlıklı...

DüzeltmeDün Saat 23: 39'da Yayınladığımız "Türkmenistan İran'a Doğalgazı Kesti" Başlıklı...

Türkmenistan'ın, İran'a doğalgaz akışını kestiği bildirildi.

DüzeltmeDün Saat 23: 39'da Yayınladığımız

Türkmenistan'ın, İran'a doğalgaz akışını kestiği bildirildi.

İran Ulusal Gaz Şirketine (NIGC) ait resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Doğalgaz Şirketi Türkmengaz'ın, İran'a gönderdiği gazı bugün sabah itibariyle kestiği belirtildi.

Havaların soğuk olduğu bir dönemde kesintinin gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Türkmengaz'dan tedarik edilen yaklaşık 35 milyon metreküp doğalgazın ülkenin kuzey bölgesinde tüketildiği, akışın kesilmesiyle İran'ın bu ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayacağı kaydedildi.

Kesintinin, doğalgaz fiyatlarındaki farkı İran'ın ödemediği iddiasıyla yapıldığı belirtilirken İran tarafı, Türkmengaz'a borcunun olmadığını savunuyor.

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