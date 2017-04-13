Düzeltme) Tunceli'de 4 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tunceli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada adresleri belirleyen polis, eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kilo 422,5 gram esrar, ruhsatsız 1 tüfek, 2'si kurusıkı 3 tabanca ve 9 bin 845 lira para ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ