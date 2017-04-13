Düzeltme) Terör Örgütü Propagandasına 10 Ay Hapis

Eskişehir'de terör örgütü Marksist Leninist Komünist Partisi'nin (MLKP) propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 4'ü 10'ar ay hapisle cezalandırıldı.



Şüpheliler, 19 Haziran 2015'te İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda kurdukları bir çadırda terör örgütü MLKP'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şüpheliler hakkında açılan davanın Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar, Ferhat A., Gözde S., Mihriban A., ve Uğur D. hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Onur G. ve Ahmet S., ise duruşmaya katılmadı. Sanıklardan Uğur D., duruşmada verdiği ifadede, "Şiddet unsurunu ve terör örgütünü övmedim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Gözde S., ise yasa dışı örgüt propagandası yapmadığını öne sürerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, görülen son duruşmada sanıklardan Gözde S., Ahmet S., Uğur D., ve Ferhat A'yı 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer 2 sanığın ise beraatına karar verdi.



Mahkeme heyeti, Uğur D., Ferhat A., ve Ahmet S.'nin cezalarını ertelerken, Gözde S.'nin 1 yıl denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı. - ESKİŞEHİR